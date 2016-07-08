Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с хоккеистом Павлом Дацюком, который ранее играл за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба СКА.

e1.ru Павел Дацюк — хоккеист

«Свершилось! Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк — хоккеист СКА!» — сказано в официальном Twitter санкт-петербургского клуба.

Напомним, в июне Дацюк объявил, что покидает НХЛ и возвращается в Россию. «Моя семья и я решили, что пришло время вернуться домой», — заявил он тогда.

В «Детройте» Дацюк играл с 2001 года. Четырёхкратный обладатель приза «Леди Бинг Трофи» (2006, 2007, 2008, 2009). Трёхкратный обладатель «Фрэнк Дж. Селки Трофи» — 2008, 2009, 2010. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта»: 2002 и 2008 годов.