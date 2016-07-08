Тула, 8 июля, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Заявление об участии в выборах губернатора Тульской области представил в областную избирательную комиссию кандидат от партии «Коммунисты России» Олег Веселов 8 июля, сообщили ИА REGNUM в избиркоме.

Владимир Руднев. Стены Тульского кремля. 1978

Таким образом, Олег Веселов стал вторым кандидатом, заявившим о намерении баллотироваться на этот пост, и первым кандидатом, выдвинутым от партии. Первым документы в избирком принес исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин, который намерен пойти на выборы как самовыдвиженец.

Об Олеге Веселове известно, что он работал в областной думе, избирался от КПРФ. Для регистрации ему предстоит пройти муниципальный фильтр — заручиться поддержкой депутатов и глав в районах области.

Выборы губернатора Тульской области состоятся в единый день голосования 18 сентября. В последний раз прямые выборы главы региона проходили в 2001 году. Тогда на выборах, проходивших в два этапа, победил коммунист Василий Стародубцев (в первом туре он набрал 49,09% голосов, во втором — 71,44%). Явка тогда в первом туре составила 50,14%, а во втором — 39,13%. С 2005 года губернаторы для региона назначались президентом.