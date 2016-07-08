Варшава, 8 июля, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Первый день саммита НАТО в Варшаве завершился воздушным парадом с участием F-18, самолетов-радаров AWACS и российских «мигов», передает The New York Times.

nato.int Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе осмотра американского БПЛА Global Hawk. 8 июля 2016 года

Военные самолеты стран НАТО, в том числе ФРГ, Испании, Турции, Польши и др., кружили над Национальным стадионом, где проходит встреча лидеров альянса.

Авиашоу открыли учебно-тренировочные самолеты Польши PZL TS-11 Iskra, окрасившие небо в цвета красно-белого польского флага. Затем в небо взмыли F-16 и F-18, а также произведенные в России Миг-21 и Миг-29, состоящие на службе ВВС Польши, Румынии и Словакии.