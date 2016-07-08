Тбилиси, 8 июля, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках Варшавского саммита НАТО 8 июля провел ряд двусторонних встреч. По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили встретился с председателем NDI Мадлен Олбрайт, президентом Атлантического совета Фредериком Кемпом и вице-президентом Деймоном Вильсоном.

Пресс-служба президента Грузии Георгий Маргвелашвили (второй слева) на Варшавском саммите НАТО. 8 июля 2016 года

На встрече обсуждались предстоящие в Грузии осенью парламентские выборы, было подчеркнуто значение миссии NDI и других американских институтов, которые будут осуществлять мониторинг этих выборов.

Стороны обсудили проведенные в Грузии демократические реформы, вопросы грузино-американских отношений и ситуацию в регионе.

Георгий Маргвелашвили в Варшаве также встретился с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем и обсудил с ним вопросы углубления сотрудничества в разных сферах. Была подчеркнута важность увеличения бельгийских инвестиций в различные секторы грузинской экономики. Речь также шла о значении открытия в Грузии дипломатического представительства Бельгии.

Президент поблагодарил бельгийского премьера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, ее европейских и евроатлантических устремлений, а также за поддержку резолюции ООН о беженцах в Грузии.

На встрече говорилось о стоящих перед Евросоюзом вызовах, итогах референдума в Великобритании. Стороны отметили, что эти проблемы на процесс интеграции Грузии с ЕС не повлияют. В заключение встречи Георгий Маргвелашвили пригласил премьера Бельгии посетить с визитом Грузию.

Президент Маргвелашвили возглавляет делегацию Грузии, которая принимает участие в саммите НАТО.