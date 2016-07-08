Рязань, 8 июля, 2016, 22:17 — ИА Регнум. День семьи, любви и верности 8 июля в Рязанской области отметили с размахом — мероприятия прошли не только в областном центре, но и в районах области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

Пресс-служба правительства Рязанской области День семьи, любви и верности в Рязанской области

Открылся праздник, посвященный святым Петру и Февронии, на родине св. Февронии, в с. Ласково Рязанского района. Здесь прошел молебен, а затем состоялись торжественные церемонии бракосочетания, чествование и награждение памятными медалями семейных пар, отметивших золотой и серебряный юбилеи совместной жизни. На празднике работала ярмарка изделий народных промыслов, завершилось мероприятие концертом народных коллективов.

В Рязанской областной библиотеке им. Горького посетителям раздавали буклеты по истории семьи, специально разработанные открытки с изображением святых Петра и Февронии и добрыми пожеланиями.

Праздники, посвященные Дню семьи, прошли также в Центральном парке культуры и отдыха и на ул. Почтовой в рамках проекта «Фестивальное лето». В ДК «Приокский» открылась выставка фоторабот, посвященных Дню семьи, любви и верности.

9 июля праздник «Под венком лесной ромашки…» пройдет в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина. В программе — народные танцы, игры, мастер-классы мастеров декоративно-прикладного творчества, концерт.

В Сараевском районе открылась выставка семейных поделок, экспозиция работ мастеров народного творчества — в Старожиловском ДК, в Михайловском районе состоялись мастер-классы специалистов по ковровой вышивке.

В Клепиковском районе на берегу реки Пра у деревни Заводская Слобода состоялось открытие фестиваля молодых семей Центрального федерального округа «Мама, папа, я!». В торжественной церемонии приняла участие заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. В этом году в фестивале приняли участие более 70 семей из 14 муниципальных образований Рязанского региона, а также Брянской, Курской, Московской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Сегодня же семьи региона с Днем семьи, любви и верности поздравил губернатора Олег Ковалев: поздравления приняли 20 семей из Рязани, Старожиловского и Захаровского районов. В числе приглашенных к главе региона — супружеские пары, совместная жизнь которых насчитывает более 60 лет, родители, воспитавшие 13 детей.

Олег Ковалев отметил, что сегодня в регионе строятся новые детские сады, школы, спортивные комплексы. Полностью решена проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях. Оказывается поддержка талантливой молодежи, помощь в трудоустройстве выпускникам вузов и ссузов. В прошлом году почти 73 тысячи семей с детьми стали получателями разных видов пособий. На их выплату направлено в целом 1,9 млрд рублей. Кроме того, 643 многодетные семьи получили в прошлом году земельные участки под строительство дома, 770 семей — региональный материнский капитал. Молодые семьи также получают поддержку в решении жилищной проблемы. В регионе создана современная структура родовспоможения, повысилось качество педиатрической службы. Молодые мамы, находясь в декретном отпуске, имеют возможность бесплатно пройти курсы повышения квалификации либо переобучения по востребованным специальностям. «Главным результатом всей нашей работы является сохранение положительной динамики в демографической ситуации. Мы будем и в дальнейшем оказывать всю необходимую поддержку семьям, усиливать ее адресность», — сказал Олег Ковалев.