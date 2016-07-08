Фоторепортаж: День семьи, любви и верности на Ставрополье
Ставрополь, 8 июля, 2016, 22:19 — ИА Регнум. В Ставропольском крае волонтеры и воспитанники детских лагерей и центров стали участниками всероссийской акции «Любовь, семья, ромашка», которую 8 июля провело «Российское движение школьников» совместно с «Ассоциацией волонтерских центров», а также Роспатриотцентром.
Акция охватила более 25 регионов нашей страны. В Ставропольском крае акция прошла во всех районных центрах и шести городах Ставрополья.
Волонтеры отправились в детские лагеря и другие детские учреждения, где рассказали детям об истории праздника, о его значении.
В Кочубеевском районе, как и в других районах Ставрополья, волонтеры вместе с детьми изготовили ромашки — главные символы праздника.
Ромашками дети выложили слова «Любовь» и «Семья», а также цифру 8 в честь 8 июля — Дня семьи, любви и верности.
Волонтеры воспользовались тем, что дождь стих и позволил выйти на улицы.
Участниками акции на Ставрополье стали более 1200 человек, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра молодежных проектов Ульяна Герр.