Ставрополь, 8 июля, 2016, 22:19 — ИА Регнум. В Ставропольском крае волонтеры и воспитанники детских лагерей и центров стали участниками всероссийской акции «Любовь, семья, ромашка», которую 8 июля провело «Российское движение школьников» совместно с «Ассоциацией волонтерских центров», а также Роспатриотцентром.

Государственное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» г. Ставрополь Ромашки – главные символы праздника

Акция охватила более 25 регионов нашей страны. В Ставропольском крае акция прошла во всех районных центрах и шести городах Ставрополья.

Волонтеры отправились в детские лагеря и другие детские учреждения, где рассказали детям об истории праздника, о его значении.

Государственное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» г. Ставрополь Волонтёры рассказали детям об истории праздника, о его значении

В Кочубеевском районе, как и в других районах Ставрополья, волонтеры вместе с детьми изготовили ромашки — главные символы праздника.

Государственное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» г. Ставрополь Изготовление ромашек

Ромашками дети выложили слова «Любовь» и «Семья», а также цифру 8 в честь 8 июля — Дня семьи, любви и верности.

Государственное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» г. Ставрополь Акция «Любовь, семья, ромашка» в Ставропольском крае

Волонтеры воспользовались тем, что дождь стих и позволил выйти на улицы.

Государственное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» г. Ставрополь Акция «Любовь, семья, ромашка» в Ставропольском крае

Участниками акции на Ставрополье стали более 1200 человек, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра молодежных проектов Ульяна Герр.