Тверь, 8 июля, 2016, 22:04 — ИА Регнум. 108 миллионов рублей Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислил Тверской области на переселение из аварийного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам совещания 8 июля с участием исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени, председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина, генерального директора Фонда Константина Цицина.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Всего, как отмечалось, на реализацию регионального плана по переселению из аварийного жилья в период с 2013 по 2017 годы выделяется около 5,5 млрд рублей, из них почти 2,6 млрд рублей — Фондом содействия реформированию ЖКХ.

С 2013 до сентября 2017 года из аварийного жилья в новые квартиры должны переехать 8 тыс.277 человек. Уже сейчас, в рамках исполнения трех из четырех этапов программы, новоселами стали более четырех тысяч человек.

В большинстве городов и районов программы выполнены, продолжается реализация очередных этапов. Так, в Бурашевском сельском поселении, которое посетили сегодня представители Фонда содействия реформированию ЖКХ, новые дома построены качественно и в срок. Однако проблемы с соблюдением сроков остаются в Кимры, Осташкове, Бологом, Нелидово, в поселке Сонково.

«Чтобы исправить ситуацию, полномочия по реализации программ переданы на региональный уровень. Принимаются меры, чтобы к работам допускались только надежные подрядчики. Ужесточен контроль работ. Задача — обеспечить выполнение программы в установленные сроки», — подчеркнул Игорь Руденя.

«Главная цель нашей рабочей поездки — оказать поддержку региону в реализации программы, решении сложных вопросов. Нужно выводить Тверскую область на новую орбиту», — заявил Сергей Степашин.

Участники совещания приняли решение создать в регионе штаб по контролю реализации программы, хода работ на проблемных объектах.

Руководители ряда муниципалитетов рассказали о ситуации на проблемных объектах, и заверили, что работы, несмотря на отставание, ведутся. Например, в Кимрах разрыв планируют ликвидировать к концу года.

Константин Цицин сообщил, что Тверской области перечислен очередной транш на реализацию программы в размере более 108 млн рублей. Платежный документ передан Игорю Рудене на совещании. Он отметил, что особое внимание надо уделять выбору подрядчиков и контролю за качеством их работы.

В целом руководитель Фонда считает, что нужно с особым вниманием подходить к выбору подрядных организаций, усилить контроль за качеством построенных домов, их энергоэффективностью.

Сергей Степашин подчеркнул — совместные усилия Фонда и области направлены на решение задачи по обеспечению прав граждан на качественное жилье. «Сегодня я убедился в том, что есть люди, которые умеют и хотят работать. Давно знаю Игоря Михайловича как человека, который понимает, что нужно делать и знает, как действовать. Что касается Фонда, все обязательства, которые мы взяли на себя, выполним на 100%. Будем работать вместе», — отметил Степашин.