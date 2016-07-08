Москва, 8 июля, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Футболист сборной Нигерии Ахмед Муса, который 4,5 года играл за московский ЦСКА, поблагодарил армейцев и российских болельщиков после того, как официально перешел в футбольный клуб «Лестер» — действующий чемпион Англии. Прощальное заявление Мусы опубликовано сегодня, 8 июля, на официальном сайте ЦСКА.

pfc-cska.com Ахмед Муса

Муса поблагодарил болельщиков ЦСКА, а также главного тренера клуба — Леонида Слуцкого.

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить болельщиков. Они кричали, поддерживали, скандировали мое имя. Также хотел бы поблагодарить наш тренерский штаб и главного тренера. Леонид Викторович Слуцкий стал для меня как отец», — заявил нигерийский футболист.

Он заявил, что Слуцкий стал тем человеком, который его сотворил. «Он меня сотворил, сделал меня тем, кем я стал. Мой прогресс — исключительно его заслуга», — сказал Муса.

Напомним, «Лестер» давно хотел заполучить Мусу. Этой зимой англичане предлагали за нигерийца 23 млн фунта стерлингов. Но руководство ЦСКА не отпустило своего форварда. Но теперь Муса продан.