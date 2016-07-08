Уимблдон, Великобритания, 8 июля, 2016, 22:00 — ИА Регнум. В мужском одиночном разряде сегодня определились финалисты.

Теннисный корт

[[[flag-ca]]] Милош Раонич (Канада) — [[[flag-ch]]] Роджер Федерер (Швейцария) 3:2 (6:3 6:7(3) 4:6 7:5 6:3)

(Канада) — Роджер Федерер (Швейцария) (6:3 6:7(3) 4:6 7:5 6:3) [[[flag-cz]]] Томаш Бердых (Чехия) — [[[flag-gb]]] Энди Маррей (Великобритания) 0:3 (3:6 3:6 3:6)

Кроме того, сегодня сыграны полуфиналы у девушек. Российского финала не получилось.Олеся Первушина проиграла в своём полуфинале украинке Даяне Ястремской, а Анастасия Потапова справилась с американкой же Кайлой Дэй. Теперь в финале титул победительницы разыграют Потапова и Ястремская. Этот матч пройдёт завтра, 9 июля.

Главный матч, который тоже пройдёт завтра, это женский одиночный финал. В нём Серена Вильямс попытается поквитаться с Ангелик Кербер за поражение в финале открытого чемпионата Австралии.