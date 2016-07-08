В финале Уимблдона сыграют Милош Раонич и Энди Маррей, и не только они
Уимблдон, Великобритания, 8 июля, 2016, 22:00 — ИА Регнум. В мужском одиночном разряде сегодня определились финалисты.
Теннисный корт
- [[[flag-ca]]]Милош Раонич (Канада) — [[[flag-ch]]] Роджер Федерер (Швейцария) 3:2 (6:3 6:7(3) 4:6 7:5 6:3)
- [[[flag-cz]]] Томаш Бердых (Чехия) — [[[flag-gb]]]Энди Маррей (Великобритания) 0:3 (3:6 3:6 3:6)
Кроме того, сегодня сыграны полуфиналы у девушек. Российского финала не получилось.Олеся Первушина проиграла в своём полуфинале украинке Даяне Ястремской, а Анастасия Потапова справилась с американкой же Кайлой Дэй. Теперь в финале титул победительницы разыграют Потапова и Ястремская. Этот матч пройдёт завтра, 9 июля.
Главный матч, который тоже пройдёт завтра, это женский одиночный финал. В нём Серена Вильямс попытается поквитаться с Ангелик Кербер за поражение в финале открытого чемпионата Австралии.