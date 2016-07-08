Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Попытки затормозить разрастание мегаполисов приведут к остановке некоторых отраслей российской экономики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал экономист Дмитрий Травин. Он отметил, что городские агломерации в России разрастаются естественным путем, и остановить этот процесс невозможно.

Алексей Корзухин. Возвращение из города. 1870

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в пользу приоритетного развития в России городских агломераций, заявил, что в правительстве активно готовится новое «территориальное устройство» страны.

«Если Собянин захочет ускорить этот процесс, то надо сказать, что от него это не зависит. Но в Москву и Петербург действительно переселяются люди, так как здесь есть работа, и уровень жизни выше», — указал Травин на естественность этого процесса.

Он считает, что остающаяся необходимость регистрации по месту жительства фактически сохраняет в России систему советской прописки, и именно подобными способами власти пытаются замедлить рост той же Москвы. Однако следует принимать во внимание и объективную потребность развития городского хозяйства.

«Всё равно разрастание мегаполисов идет. И если мы сильно будем тормозить переселение белорусов, таджиков и наших жителей из глубинки в большие города, то у нас просто остановятся некоторые отрасли экономики», — считает петербургский экономист.

Политолог Валерий Островский тоже считает, что естественный процесс урбанизации следует принять как данность, и относится к идее нового территориального устройства России, с приоритетным развитием мегаполисов, в высшей степени позитивно. «Страна давно уже превратилась из России сельской в Россию городскую. Две трети населения страны, по последней переписи, проживают в городах с числом жителей свыше полумиллиона человек. Следовательно, куда-то надо развиваться», — говорит он.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Островский заметил, что крупные города часто пытаются развиваться путем присоединения к себе мелких поселков, в качестве примеров он привел Казань, Воронеж, а также Краснодар, Ставрополь и Ростов.

«Это означает, что развитие страны идет на юг. И не Северо-Запад и Москва, в конечном итоге, будут определять лицо России, а юг. Потому что там высокая плотность населения, высокая самодеятельность и активность людей. Дальше следуют уральские и сибирские агломерации. Может быть, дальневосточные. Хотя, думаю, что там отсутствие густонаселенности будет во многом тормозить экономическое развитие», — заявил политолог. Кроме того, перспективными Островский считает и так называемые традиционные русские районы Северо-Запада.

Он напомнил, что экс-губернатора Санкт-Петербурга, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко давно занимала идея объединить Петербург и Ленобласть, и Валерий Островский принимал участие в работе над этой идеей. Тогда в результате «мозгового штурма» было предложено создать аналог «Большого Хельсинки» в Финляндии. Второй путь, который поможет управлять крупными урбанистическими центрами, лежит в плоскости новаций в Конституции, считает Островский.

«Он требует конституционных изменений. У нас имеются три федеральных города — Москва, Петербург и Севастополь. Думаю, надо принимать конституционный закон о городах федерального подчинения, и там каким-то образом предусмотреть все возникающие проблемы. Они решаемы, надеюсь», — говорит политолог.