Тверь, 8 июля, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Инновационный кластер для прогнозирования чрезвычайных ситуаций будет создан в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 8 июля по итогам встречи исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игоря Рудени с главой МЧС России Владимиром Пучковым.

Фото пресс-службы правительства Тверской области

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия, в том числе совместные действия по обеспечению пожарной безопасности. Глава региона отметил, что правительство и ГУ МЧС эффективно сотрудничают: «Регулярно проводятся выездные контрольные мероприятия, авиаразведки территорий, которые вызывают наибольшее опасение: торфяники, заброшенные лесопилки», — подчеркнул глава региона.

Владимир Пучков отметил, что для повышения эффективности работы центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области, который он сегодня посетил, в Твери будет создан мощный инновационный кластер. В его задачи будет входить отработка современных 3D моделей для прогнозирования ЧС, связанных с природными пожарами, защитой населенных пунктов от огня, оказанием помощи населению.

Руководитель области и глава МЧС России обсудили вопросы создания вертолетных площадок в регионе для целей медицины катастроф, обеспечения безопасности во время проведения в Тверской области рок-фестиваля «Нашествие».

На торжокском предприятии ОАО «Пожтехника» — заводе-изготовителе пожарных и аварийно-спасательных автомобилей Владимир Пучков провел совещание по развитию технической базы для ведомства. Он отметил, что МЧС России создаст все необходимые условия для отечественных предприятий, на которых производится пожарно-спасательная техника.