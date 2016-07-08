Севастополь, 8 июля, 2016, 21:41 — ИА Регнум. В Севастополе дети первыми начали празднование Дня семьи, любви и верности. Утром 8 июля 60 детей, отдыхающих в детском лагере «Омега», вырезали из цветной бумаги символы всероссийского праздника — ромашки, передает корреспондент ИА REGNUM.

ВЦ ГБОУПО «СТЭТ» «Мы вместе!» Волонтеры рассказали об истории праздника

Помощниками девятилетним детям стали волонтеры «Российского движения школьников» — студенты местного техникума торговли и экономики. Они рассказали об истории праздника и провели мастер-классы по вырезанию из бумаги ромашек.

В этой смене в лагере отдыхают дети из Севастополя, Мурманска, Калуги. И для них этот праздник стал особенным днем — дети наперебой рассказывали о своих семьях, по которым успели соскучиться за две недели отдыха на море. Ведь этот праздник принято отмечать в окружении родных и любимых.

Наверно поэтому севастопольские ромашки получились самыми красивыми — ведь их отвезут домой мамам и папам. Но сначала из цветов сложили слово «Семья», и каждый ребенок написал на своей ромашке, что для него означает семья: «любовь», «дружба», «понимание», «радость».

Тем временем, празднование набирало обороты. В Севастополе празднование проходит с размахом, торжества охватят три дня.

Вечером в эко-парке «Лукоморье» стартует фестиваль Семьи. Его эпицентром стал флэшмоб «Зарядка грядкой»: любой желающий мог показать свою удаль в отжимании от пола и попытаться установить рекорд России. Ожидается, что по всей стране в состязании примут участие около 100 тыс. человек.

Гостей праздника ждут молодецкие забавы «Отцы и дети», игры-хороводы, показ славянской моды от русского дома моды. Зрители могут посетить мастер-классы от ремесленников Севастополя и поиграть в русскую народную игру «Городки». Еще один рекорд, на который рассчитывают организаторы, — рекорд России по изготовлению салата «Семейный», и затем — его дегустация.

В субботу, 9 июля, в Херсонесе устроят праздничный фестиваль ко Дню семьи, любви и верности. Там пройдет выездная церемония бракосочетания, чествование «золотых» и «серебряных» семейных пар, праздничный концерт и детская интерактивная программа.

В воскресенье, 10 июля в парке Победы активисты молодежных организаций Севастополя проведут акцию «Лучшая семья Севастополя».

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля — с 2008 года, который был объявлен Годом семьи. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.