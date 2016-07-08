Уфа, 8 июля, 2016, 21:27 — ИА Регнум. 8 июля, в День семьи, любви и верности в Уфе зарегистрировано 126 браков и 4 развода. Как показал опрос, проведенный ИА REGNUM, большинство уфимцев положительно относятся к новому празднику, приветствуют свадьбы и не имеют однозначного отношения к разводам в этот день.

Дмитрий Мухаметкулов Уфа, 8 июля

По данным отдела правового обеспечения отделов ЗАГС, больше всего брачующихся было в Кировском районе города — 32 пары. Из приятных новшеств стала выездная регистрация браков в парке Сергея Аксакова.

По традиции, сложившейся с 2011 года, сотрудники отделов ЗАГС Башкирии в этот день предлагали парам, желающим подать заявление о расторжении брака по взаимному согласию, еще раз подумать о примирении и не принимали заявления о разводе. Супругам, которые всё же решаются в этот день разорвать свои брачные узы, предложена 24-часовая отсрочка.

Исключение составляют разводы по решению суда, таким образом прекратили брачные отношения в Уфе 8 июля 4 пары.

Большинство опрошенных уфимцев положительно воспринимают новый праздник. «По крайней мере, тут приблизительно понятно, что празднуем, чтобы семьи крепкие были, это правильно, — отметил 54-летний Михаил Ягудин. — А то ведь в иной новый праздник и не поймешь, чего отмечаем вообще».

Политолог Ильдар Габдрафиков также отмечает позитивность нового праздника. «Ценности семьи не преходящи, и в стране, безусловно, должны быть праздники, посвященные семье, — считает политолог. — Семья не только первичная ячейка общества, но и его основа. К сожалению, сейчас в нашем обществе не достаточно глубоко осознаются ценности семьи, их первостепенная важность для нормального развития самого общества и государства».

Очень часто семьи, особенно молодые, остаются один на один с жизненными трудностями. «Недостаток внимания общества и государства к институту семьи приводит к широкому распространению таких негативных явлений, как алкоголизм, наркомания, в том числе детская и женская, очень высокая доля разводов, — отметил собеседник агентства. — Государство через различные каналы должно гораздо шире, чем сейчас, пропагандировать здоровый образ жизни, ценности семьи, и такие праздники дают эту возможность».

Если в оценке праздника уфимцы были в основном единодушны, то общего мнения о негласном запрете разводов пока не сформировалось. «Ничего страшного, если один день не разведутся, потерпят, — заявила 36-летняя Нажия Мухаметова. — Вот свадьба в этот день, это не плохо, а семьи разваливать торопиться не надо». Часть уфимцев видят в запрете на разводы нарушение конституционных прав. «Законодательство РФ определяет исчерпывающий список оснований для отказа в регистрации акта добровольного расторжения брака, это наличие несовершеннолетних детей или имущественные претензии, — отметил юрист, гражданский активист Константин Чадлин. — Поэтому отказ регистрировать развод в какой-то определенный рабочий день, это самодурство и непонятные попытки создать какие-то традиции. Думаю, такая норма отказа в определенную дату «разводить», может быть обжалована, и жалобщик получит официальное признание незаконности такого отказа».