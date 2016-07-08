Роттердам, Нидерланды, 8 июля, 2016, 21:16 — ИА Регнум. В связи с терактами в Париже и Брюсселе голландская полиция в Роттердаме арестовала двух мужчин, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Брюссель. Аэропорт

Они подозреваются в поставках боеприпасов террористической организации. Об этом сообщил прокурор Роттердама.

Отпечатки пальцев голландцев обнаружили на сумке с боеприпасами. Последние были найдены в марте в роттердамской квартире подозреваемого в терроризме Аниса Б. Француз подозревается в причастности к терактам в Париже и Брюсселе.