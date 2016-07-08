Москва, 8 июля, 2016, 20:54 — ИА Регнум. В течение недели дети будут готовить номера и проекты, которые позволят раскрыть их таланты.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Перед открытием фестиваля в фойе прошла выставка «Город Добра». Отрядам было предложено составить проект идеального города из различных поделочных и природных материалов. Затем программу продолжил большой концерт, в котором приняли участие более 800 детей из всех 18 отрядов. В программу концерта вошли вокальные и танцевальные номера, сценки и отрывки спектаклей и даже акробатические этюды. Каждый отряд подготовил по одному номеру в любом жанре на свое усмотрение. По итогам жюри отберет 3 лучших номера для всероссийского гала-концерта 15 июля на «Воробьевых горах».

«Добрые поступки делают всех нас немного лучше, — передает издание Дни.ру слова заместителя председателя Союза композиторов России, члена жюри фестиваля Андрея Батурина. — Отрадно, что «Российское движение школьников» уделяет в своей работе столько внимания данной теме и привлекает школьников к интересным проектам, предлагая уникальную возможность реализовать свой талант».

До конца смены в лагере «Воробьевы горы» Российское движение школьников планирует провести еще ряд мероприятий, посвященных спорту и развитию детского творчества.

Напомним, общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» была создана по указу президента России Владимира Путина. Ее целью является содействие воспитанию подрастающего поколения и «формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем движения выступает Росмолодежь.