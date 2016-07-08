Киев, 8 июля, 2016, 20:53 — ИА Регнум. МИД Украины даст ответ на призыв Сената Польши признать Волынскую трагедию геноцидом поляков. Об этом 8 июля на брифинге заявила спикер украинского дипломатического ведомства Марьяна Беца, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жертвы волынской резни. 1943

Вместе с тем, Беца уже сейчас призвала власти Польши не политизировать трагическую страницу истории украинского и польского народов.

«Реакция МИД прорабатывается. Вопрос действительно важный, вопрос чувствительный. Мы всегда на всех уровнях, в том числе на высоких, подчеркивали важность избегания политизации этого процесса и то, что этот вопрос должен рассматриваться исключительно историками двух стран», — сказала Беца.

Ранее Верхняя палата парламента Польши приняла резолюцию с призывом к Сейму признать геноцидом массовые убийства поляков, совершенные украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Сенат Польши также предложил Сейму установить 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного членами УПА против граждан Второй Республики Польша.