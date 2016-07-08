Даллас, США, 8 июля, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Предположительно на почве расовой неприязни к белым в американском штате Даллас убиты по крайней мере пять полицейских, передает Washington Post. Убийства произошли во время протестных маршей против насилия со стороны полицейских.

Иван Шилов ИА REGNUM

Еще семь полицейских и двое гражданских лиц получили ранения, сообщили власти техасского мегаполиса.

Пока неизвестно, сколько преступников стреляли по офицерам. Один из нападавших был убит с помощью робота, к которому было прикреплено взрывное устройство, сообщил начальник полиции Далласа Дэвид Браун. Задержаны три человека.