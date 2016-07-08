Москва, 8 июля, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило озабоченность в связи с размещением элементов противоракетной обороны США в Южной Корее. Соответствующее заявление сделал сегодня, 8 июля, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргунов на переговорах со своим южнокорейским коллегой, заместителем главы МИД Республики Корея Ким Хён Чжином, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Сообщается, что Ким Хён Чжину выражена самая серьезная озабоченность российской стороны в связи с объявленным сегодня решением Республики Корея разместить на своей территории элементы американской ПРО THAAD.

Моргунов подчеркнул, что размещение элементов американской ПРО на Дальнем Востоке подрывает систему региональной безопасности.

Представитель МИД РФ констатировал, что Москва рассматривает размещение ПРО США на Корейском полуострове как шаг ведущий к наращиванию потенциала азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной ПРО США и подрыву сложившихся стратегических балансов как в АТР, так и за его пределами.

«Реализация данного решения неизбежно приведёт к росту напряжённости в Северо-Восточной Азии, затруднению поиска путей решения проблем Корейского полуострова, включая задачу его денуклеаризации», — сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Напомним ранее сегодня стало известно, что Южная Корея и США договорились о развертывании на Корейском полуострове высокотехнологичной системы ПРО THAAD, которая предназначена для перехвата баллистических ракет.