Киев, 8 июля, 2016, 20:46 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в Варшаву президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Отчет о встрече публикует пресс-служба Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы международной политики и проблематики безопасности в контексте результатов референдума по выходу Великобритании из состава ЕС.

«Мы найдем пути как продолжить поддержку Украины в условиях Brexit», — заявил Дэвид Кэмерон, цитирует пресс-служба президента Украины.

Порошенко поблагодарил британского премьера за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также была высоко оценена финансовая и экспертная помощь Великобритании во внедрении реформ и тренировке Вооруженных сил Украины.

ИА REGNUM напоминает — ранее Кэмерон заявил, что покинет свой пост до октября этого года в связи с результатами референдума о выходе Британии из ЕС.