Уходящий в отставку Кэмерон пообещал Украине «продолжить поддержку»
Киев, 8 июля, 2016, 20:46 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в Варшаву президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Отчет о встрече публикует пресс-служба Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы международной политики и проблематики безопасности в контексте результатов референдума по выходу Великобритании из состава ЕС.
«Мы найдем пути как продолжить поддержку Украины в условиях Brexit», — заявил Дэвид Кэмерон, цитирует пресс-служба президента Украины.
Порошенко поблагодарил британского премьера за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также была высоко оценена финансовая и экспертная помощь Великобритании во внедрении реформ и тренировке Вооруженных сил Украины.
ИА REGNUM напоминает — ранее Кэмерон заявил, что покинет свой пост до октября этого года в связи с результатами референдума о выходе Британии из ЕС.