Донецк, 8 июля, 2016, 20:37 — ИА Регнум. За прошедшую неделю на Донетчине погибли трое бойцов ДНР, еще двое солдат и семь гражданских получили ранения, при этом в результате ведения боевых действий повреждения получили 77 зданий. Об этом 8 июля на брифинге заявил командующий оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Денис Синенков, передает корреспондент ИА REGNUM.

dokonline.com Бойцы Армии ДНР

По словам Синенкова, разведка ДНР фиксирует переброску к линии соприкосновения сторон большого количества военной техники ВСУ.

«Так, на Горловском направлении зафиксировано местонахождение четырех артиллерийских батарей — двух 122-мм гаубиц Д-30 калибром и двух 152-мм САУ «Акация», а также огневого взвода 120-мм минометов и до 60 человек из подразделений иностранных частных военных компаний. На Донецком направлении — дивизион 122-мм гаубиц Д-30, две батареи 122-мм САУ «Гвоздика», танковая рота и три огневых взвода: РСЗО «Град», 152-мм САУ «Акация» и 120-мм минометы. На Мариупольском направлении отмечается расположение реактивного взвода РСЗО «Град», огневого взвода 152-мм САУ «Акация» и двух танковых рот», — рассказал Синенков.

Он считает, что такая концентрация вооружений свидетельствует о подготовке Киева к началу «активных действий в направлениях населенных пунктов Горловка и Старомихайловка».

В свою очередь в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой отметили, что за последние семь дней украинские силовики взяли в плен четверых бойцов ДНР, еще двое пропали без вести.

«За текущую неделю в адрес омбудсмена ДНР поступило четыре заявления о взятии в плен. Также поступило два заявления о пропаже без вести двух гражданских лиц недалеко от Горловки», — рассказал источник.

Согласно последним данным аппарата, на данный момент в местах лишения свободы украинской стороной удерживается 965 человек, среди которых 318 человек военнослужащих, 454 политзаключенных и 153 гражданских лица, не имеющих к конфликту никакого отношения. Кроме того, еще 494 человека числятся пропавшими без вести.