Париж, 8 июля, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Несмотря на парижские теракты, министр внутренних дел Франции Бернар Казнев не видит необходимости в срочной реорганизации служб по борьбе с терроризмом и разведки, передает Associated Press.

mamdg Шахматы

Члены французской парламентской комиссии по расследованию нападений 13 ноября 2015 года внесли 40 предложений, чтобы предотвратить дальнейшие акты насилия. Среди них создание централизованного контртеррористического агентства. Согласно комиссии, из-за ошибок разведывательных служб нападавшим удалось проскользнуть мимо радаров.

Казнев заявил, что французская разведка уже претерпела недавние изменения и не нуждается в «бессрочной» реформе, пока нет «гарантированного повышения (ее) эффективности».

12 июля министр встретится с жертвами парижских нападений, где погибли 147 человек, чтобы обсудить свои соображения. К этому времени будет готов парламентский отчет о расследовании атак.