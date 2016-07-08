Уфа, 8 июля, 2016, 20:31 — ИА Регнум. В Башкирии большинство партий уже определились как со списками, так и с кандидатами в одномандатных округах на выборах в Госдуму. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, основное внимание будет уделяться борьбе в одномандатных округах, однако немаловажное значение для представительства партий в Госдуме будет иметь результат голосования по списку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Для участия в избирательной кампании российские политические партии до 12 июля должны уведомить ЦИК о намерении выдвигать списки, на сегодняшний день большинство партий, участвующих в выборах, в том числе партийная четверка («Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, «Справедливая Россия»), опубликовали фамилии своих кандидатов.

По мнению экспертов, ситуация в Башкирии примерно схожа с федеральным раскладом, однако ближе к сентябрю цифры поменяются, скорее всего, в пользу партии власти. Напомним, согласно данным аналитических центров, «Единая Россия» по-прежнему сохраняет лидирующие позиции среди политических партий. Даже последний опрос Левада-Центра (23−27 июня) показал, что 35% россиян готовы отдать свой голос за «Единую Россию», 11% — за КПРФ, 9% — за ЛДПР и 3% — за «Справедливую Россию». За остальные партии проголосуют не более 1% опрошенных. Другие социологические центры представляют более позитивные для «Единой России» данные. Так, согласно исследованиям Фонда Общественное мнение и ВЦИОМ, электоральный рейтинг «Единой России» составляет 45%, тогда как у КПРФ и ЛДПР он не превышает 11%.

Большая тройка: о «паровозах», новшествах, «варягах»

Как считают эксперты, некоторые изменения электоральных рейтингов, скорее всего, произойдут после того, как стали известны списки кандидатов от партий. «Однако уже сегодня можно сказать, что эти изменения будут незначительны, — полагает политолог Дмитрий Михайличенко. — Несмотря на известную активность и многочисленные заявления, большинству партий так и не удалось выдвинуть действительно «стоящих» кандидатов. Многие партии прибегли к помощи «варягов», призвав в свои списки не только неизвестных в регионах людей, но и деятелей, не состоящих в рядах партий». Исключение составила «большая тройка» — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Однако и здесь не обошлось без использования уже известных политических технологий.

Организовав праймериз, «Единая Россия» фактически захватила инициативу в подготовке к избирательной кампании. Уже в мае было понятно, что победители предварительного голосования с большей долей вероятности будут выдвинуты в качестве кандидатов партии. Итоговый съезд «Единой России», подтвердив высказанные предположения, все же внес серьезные новшества в списки. Партия вернулась к практике «паровозов», а также отказалась от выдвижения своих кандидатов в 18 одномандатных округах.

Эти новшества напрямую затронули Башкирию. Так, глава Башкирии Рустэм Хамитов возглавил региональный список «Единой России». Еще до официального оглашения, эта информация вызвала в республике множество домыслов и комментариев, в том числе и версию о возможном уходе Хамитова в Госдуму.

По словам Михайличенко, позиции главы республики по-прежнему сильны и «он устраивает Кремль». «Выдвижение Рустэма Хамитова во главе списка «единороссов» несомненно усиливает электоральные перспективы партии власти в Башкирии, — уверен Михайличенко. — Интерес к выборам возрастает, так как Хамитов воспринимается в обществе как гарант межнационального согласия. Что касается рейтинга партии власти, то он, на мой взгляд, будет зависеть от качественной работы политтехнологов партии власти и активности кандидатов». Если же штаб «Единой России» будет «почивать на лаврах», а электоральная активность кандидатов будет низкой — у других партий появятся шансы.

Кроме практики «паровозов», новшеством стал отказ «Единой России» от выдвижения своего кандидата в Нефтекамском округе. Вряд ли «Единая Россия» не верит в силы Рафаэля Марданшина, который победил на праймериз в этом округе, однако, похоже, не без подсказки республиканских властей, «единороссы» не стали провоцировать конфликтную кампанию на северо-западе Башкирии. В округе от «Гражданской платформы» выдвигается ресурсный Рифат Шайхутдинов, чья экономическая программа в целом схожа с видением руководства региона.

Не делают ставку на «варягов» и в региональном отделении ЛДПР. «Список, представленный ЛДПР, свидетельствует об адекватной оценке партией своих электоральных возможностей, — считают эксперты. — В основу формирования списков лидер ЛДПР поставил принцип личной ответственности: победитель в округе проходит в Госдуму. Не особо надеясь на успех в сельской местности и малых городах, ЛДПР сделала ставку на Уфу, районы которой распределены между тремя округами». Именно в этих округах партия выдвинула кандидатами депутата Госдумы Ивана Сухарева и депутата уфимского Горсовета Вячеслава Рябова.

В отличие от «Единой России», коммунисты в Башкирии будут вести кампанию во главе с москвичом и пресс-секретарем Зюганова Александром Ющенко, который несколько уступает по популярности местным представителям КПРФ. Скорее для проформы, Ющенко выдвигается по Уфимскому одномандатному округу, где его основным конкурентом станет экс-мэр Уфы Павел Качкаев. В этой ситуации КПРФ, скорее всего, сосредоточится на кампании в республике в целом, а не в конкретном одномандатном округе, хотя у коммунистов есть сильные кандидаты в Салаватском, Стерлитамакском и Нефтекамском округах.

Эсеровский кульбит и дефицит кандидатов

В списке «Справедливой России» еще больше приглашенных деятелей, которые к Башкирии не имеют никакого отношения. Список возглавил бывший руководитель отделения партии в Дагестане Гаджимурад Омаров. Кроме него, за места в Госдуме от Башкирии будут бороться предприниматели из Московской и Челябинской областей Сергей Анохин и Владимир Ульданов.

Как ранее писало ИА REGNUM, 27 июня 2016 года на съезде «Справедливой России» состоялось выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы от республики бывшего премьер-министра Башкирии Раиля Сарбаева в Салаватском одномандатном избирательном округе.

«Выдвижение «Справедливой Россией» экс-премьера РБ Раиля Сарбаева стало попыткой вызова республиканским властям и лично Хамитову, — считает Михайличенко. — Бывший «единоросс» в свое время уже пытался баллотироваться от «Гражданской силы», а теперь идет от эсеров. Неважно, к чему будет призывать во время своей кампании Сарбаев, очевидно, что она вряд ли будет носить конструктивный характер, так как этот кандидат сосредоточится на критике нынешней республиканской власти и главы РБ».

Судя по опубликованным спискам, наибольшие трудности по выдвижению конкурентных кандидатов испытали непарламентские партии. По словам экспертов, «Яблоко» пригласило в свои ряды «откровенно сомнительных личностей: Ильдара Исангулова, Павла Ксенофонтова и Айрата Мукминова, причем ни один из них не является членом партии».

«Партия роста» выдвинула представителей республиканского бизнеса, в том числе генерального директора МУП «Управление электротранспорта ГО г. Уфа» Аскара Фазлыева, предпринимателей П. Машко, В. Петрова. Список возглавил уполномоченный по правам предпринимательства в РБ Рафаиль Гибадуллин.

Еще одна либеральная партия ПАРНАС отказалась бороться за одномандатные округа и сосредоточит свои усилия на продвижении своего списка. «Региональный список партии возглавил имеющий славу провокатора Владимир Молокин, — перечисляют эксперты. — Вторым идет неоднозначный правозащитник Анвер Юмагулов. Пожалуй, самым адекватным в этом списке стал занимающий третью строчку телеведущий Эдвард Мурзин».

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«Очевидно, что избирательная кампания либеральных партий будет строиться на основе критики экономической политики как федерального центра, так и региона, — полагает экономист Константин Кузьминых. — В то же время, либеральные политики часто будут прибегать к откровенно популистским заявлениям, пользуясь недостаточной экономической грамотностью республиканского электората».

«На региональном уровне зарегистрированные кандидаты от разных партий резко критикуют экономическое состояние Башкирии, часто необоснованно и по-дилетантски, оказывая тем самым медвежью услугу своей партии, как профессиональной команде единомышленников, — подчеркивает Константин Кузьминых. — Перед тем как «авторитетно» обливать грязью экономический блок Башкирии, каждому оппоненту необходимо знать, что республика на фоне других регионов России выглядит лидером».

По результатам мониторинга «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» Башкирия вошла в десятку лидеров среди субъектов РФ и показала хороший результат в статистическом блоке «Масштаб экономики». Здесь она занимает восьмое место и по объему производимых товаров и услуг, и по численности занятых в экономике. «По доле прибыльных предприятий Башкирия и вовсе оказывается в первой пятерке, — развивает тему эксперт. — Высокое значение данного показателя (79,5%) свидетельствует о стабильности экономического развития».

В национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) Башкирия за год сделала рывок с 40 на 20 место. «По итогам первого этапа ежегодного рейтинга субъектов РФ по открытости бюджетных данных, Башкирия показывает хорошие результаты финансового положения (10−13 место), качества управления финансами и степени прозрачности бюджетного процесса. «Лондонское международное рейтинговое агентство «FitchRatings» оценило Башкирию, как регион с хорошими показателями исполнения республиканского бюджета, низким долгом и высокими резервами денежных средств, — отмечает Кузьминых. — Подавляющее большинство партий, пропагандируя корректную борьбу на выборах, используют ложные экономические данные. Понятно, что людям непрофессиональным в той или иной сфере проще подниматься над другими за счёт «подтопления» своих оппонентов». Этот опыт транслируется в массы и, тем самым, нагнетает необоснованный негатив в социуме. «Искаженные факты в дальнейшем не играют на руку ни партии, ни людям, поверившим псевдопрофессионалам и предвыборным популистам», — заключает эксперт.

«Глядя на списки кандидатов, складывается впечатление, что все партии, кроме «большой тройки», боятся выиграть выборы, — выдвигает свою версию политолог Кирилл Зотов. — На мой взгляд, их опасения напрасны. Даже если партия выдвинула неплохую программу, то представлять ее доверили, либо совершенно неизвестным людям, в том числе личностям с темным прошлым либо откровенным популистам». В этих условиях фаворитом по-прежнему остается «Единая Россия». «Что бы ни говорили о предварительном голосовании, оно позволило погасить внутрипартийные конфликты, — резюмирует собеседник агентства. — Те же участники праймериз, которые потерпели поражение, но попытаются пройти в Думу от других партий, будут восприниматься как «лузеры», готовые прислуживать кому угодно, лишь бы платили. Немаловажным фактором будет «паровоз» в лице Хамитова, которому жители республики доверяют. Наконец, проектная активность местных единороссов значительно выше обвинительно-критиканских действий других партий». Все в совокупности позволяет «Единой России» надеяться, как минимум, на повторение результатов кампании 2011 года.