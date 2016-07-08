Москва, 8 июля, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Переговоры по вопросу об объёме поставок российской нефти в Белоруссию продолжаются, но какого-либо прогресса пока не достигнуто. Об этом сообщил 8 июля министр энергетики России Александр Новак, передаёт ТАСС.

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«В этой части у нас пока нет никаких подвижек. В ближайшее время переговоры будут продолжены», — сказал глава Минэнерго России. При этом он отметил, что объёмы поставок нефти в Белоруссию могут быть увеличены, если Минск выполнит свои обязательства по контракту с «Газпромом».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Белоруссию в III квартале будут сокращены. «Графики подписаны, те объемы, которые подписаны, несколько ниже», — сказал министр энергетики.

Новак увязал снижение поставок с некими общими вопросами поставок нефти, но затем был вынужден признать: есть проблемы и с задолженностью белорусских госпредприятий за потреблённую продукцию «Газпрома», и с недопоставками нефтепродуктов, выработанных в Белоруссии из российской нефти. По словам Новака, официальный Минск может рассчитывать на 18 млн тонн беспошлинной нефти, а высвободившиеся объёмы российские компании продадут по рыночной цене другим зарубежным покупателям.

В итоге поставки российской нефти в Белоруссию сократятся с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн, что не отменяет достигнутые договорённости о поставках в целом за 2016 год 24 млн тонн российской нефти по «интеграционным» ценам. Теоретически, объёмы можно нарастить в поставках в IV квартале и к концу года выйти на решение вопросов и по стоимости газа, и по объёмам нефти.

Напомним, с начала 2016 года Белоруссия ставит вопрос о том, справедливы ли нынешние цены на российский газ. В Минске полагают, что вправе платить за газ на основе принципа равной доходности с ценой экспорта в Европу. Как ранее заявлял вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, с 1 января Белоруссия закупает «голубое топливо» по цене в $132,77 за тысячу кубометров. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков настаивает на том, что цена не должна превышать $80 за тысячу кубометров.

В текущем году госпредприятия Белоруссии оплачивают потребляемый российский газ по цене ниже той, которая соответствует контракту с «Газпромом». В результате задолженность Минска перед Москвой составляет уже около $250 млн и продолжает расти. Белорусская «дочка» российского «Газпрома» была вынуждена обратиться в суд.

Российская сторона уверена, что Белоруссия должна исходить из действующих контрактов и платить за осуществляемые поставки. Такую позицию в конце мая обозначил глава Минэнерго России Александр Новак. При этом в Москве подчёркивают, что несмотря на растущий долг Белоруссии, варианта прекращения или сокращения поставок газа в постсоветскую республику не рассматривается.