Красноярск, 8 июля, 2016, 20:24 — ИА Регнум. За два последних дня спасателям Красноярского края пришлось второй раз организовывать поисковую операцию в связи с пропажей вертолета. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Dmitry A. Mottl Вертолет Robinson R44

Сообщается, что частный вертолет Robinson R-44 совершил жесткую посадку в ущелье реки Казырсук. При аварийной посадке никто не пострадал. Спасателям удалось обнаружить вертолет благодаря сигнальной ракете, которую запустили с места жесткой посадки.

Напомним, накануне, 7 июля, спасатели были вынуждены начать поиски из-за этого же самого вертолета. Тогда экипаж вертолета не вышел на связь в установленное время и не приземлился в запланированном месте — в 140 километрах от Абакана. Спасатели нашли вертолет на другой площадке целым и невредимым.

Пилот вертолета сообщил спасателям, что у него наблюдаются проблемы с системой связи. Также пилот соврал, что у него нет полетных планов на ближайшие 10 суток.