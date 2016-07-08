Москва, 8 июля, 2016, 20:13 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Ни насыщение российской экономики денежной массой, ни урезание бюджетных расходов Россию не спасут — выход из кризиса обеспечит лишь реализация крупных инфраструктурных мегапроектов. Такое мнение 8 июля корреспонденту ИА REGNUM высказал директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о необходимости сдерживать бюджетные расходы.

«Все зависит от общего целеполагания, которое устанавливает общество. Если заботиться только о том, чтобы инвестиционный климат немного подправить, снизить где-то налоги на потенциальных частных инвесторов, то, возможно, Силуанов и прав», — заявил Гринберг.

«Совсем иначе дело обстоит в обратном случае. Я, например, выступаю за массовое финансирование мегапроектов, связанных с дорожным строительством. Это одновременно оказало бы огромный эффект и для экономического роста. В таком случае беспокоиться об увеличении дефицита бюджета не следует — в конечном итоге через некоторое время начнется экономический рост и казна начнет наполняться», — продолжил экономист.

По мнению эксперта, транспорт — самая большая проблема в России: «Это касается всего подряд: и простых дорог, и железнодорожных, и устаревших мостов, и портов. Недавно министр транспорта признал, что при осмотре 50 тыс. км дорог выяснилось, что 90% из них совершенно никуда не годятся».

Однако до тех пор, пока в России не появится целостной стратегии экономического развития, позиция Минфина будет оставаться вполне оправданной, указал директор Института экономики РАН: «Минфин, естественно, заботится о том, чтобы не было большого дефицита. И вообще денежным властям положено заботиться о так называемой макроэкономической стабилизации — стабильности цен и стабильности валюты — чего они, впрочем, весьма редко достигают», — отметил Гринберг.

«В таком случае нам фактически действительно остается лишь жить по инерции и надеяться на то, что Китай, Африка, развитые страны начнут предъявлять спрос на инвестиционные и потребительские товары, а вслед за этим начнут расти цены на нефть. Что маловероятно, но, в принципе, конечно, возможно», — продолжил эксперт.

Комментируя известный рецепт включения «печатного станка» ради спасения экономики, экономист отметил, что для России такой метод может не сработать, даже если он себя оправдал при аналогичной ситуации в западных странах.

«Такая у нас экономика. Дополнительные траты сразу ведут к инфляции, в отличие от стран, где наблюдается меньшая монополистическая сила основных продавцов и существует более диверсифицированная экономика. Деньги там идут сначала на производство, и лишь затем, когда производственные мощности полностью загружены, уже проявляется эффект инфляции. У нас этот эффект, к сожалению, проявляется сразу», — подчеркнул он.

При этом привлечение заимствований на внутреннем рынке для решения проблемы дефицита также несет большие риски, поскольку «занимать, действительно, будет слишком дорого, и это будет теоретически способствовать снижению потенциальных частных инвестиций из-за выпуска ценных бумаг», продолжил Гринберг.

В конечном счете, в случае «какой-то осмысленной экономической политики с четкими приоритетами, с мегапроектами, с планомерным обновлением обветшалой инфраструктуры, увеличение дефицита бюджета будет нести гораздо меньше рисков. Если же просто увеличивать траты и действовать по принципу «всем сестрам по серьгам» или по лоббистской силе заинтересованных сторон, тогда это совершенно иная ситуация, и в таком случае логика министра финансов верна», — заключил Гринберг.

Напомним, что 7 июля министр финансов РФ Антон Силуанов призвал не допустить исчерпания резервных фондов. «Резервные фонды не бесконечны, поэтому, если мы будем продолжать тратить из в тех же объемах, что и в предыдущие годы, то они быстро исчерпаются», — подчеркнул министр.

Он пояснил, что решение проблемы через увеличение объема заимствований негативно повлияет на ставки и доступность кредитов. Поэтому, по словам министра, ключевой задачей является постепенное снижение дефицита бюджета на ближайшие три года.