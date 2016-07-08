Памплона, Испания, 8 июля, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Шесть иностранцев, в том числе трое американцев, получили ранения во время знаменитого утреннего бега быков на фестивале Сан-Фермин в Испании, передает Associated Press.

Гойя Франсиско. Коррида. 1824

Гражданке США, получившей растяжение стопы, чудом удалось бежать. Ее муж смог отвести ее в безопасное место. 53-летняя Синди Кэмпбелл из штата Аризона принимала участие в фестивале и упала, когда к ней подбежал один из быков.

«Вдруг кто-то сказал мне: «Не останавливайся, иди, здесь еще один (бык)», и я продолжила бежать… Я повернулась, а он уже был здесь», — сказала пострадавшая в интервью AP.

Сегодня был второй заезд девятидневного фестиваля, где участники преследуются быками по узким улицам к арене для боя быков города Памплоны. В этой процессии традиционно не обходится без травм и жертв. Ими часто оказываются нетрезвые иностранцы.