Москва, 8 июля, 2016, 20:07 — ИА Регнум.



gonzalodago Клоун

Исчерпание резервных средств для России угрозы не представляет. Об этом заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова об опасности исчерпания Резервного фонда.

«Никаких рисков на самом деле нет, потому что Резервный фонд составляет незначительную часть свободных денег, которыми располагает правительство Российской Федерации», — заявил Делягин.

Общий объем «неиспользуемых остатков средств на счетах федерального бюджета то есть в распоряжении господина Силуанова, составляет на 1 июня 7,9 трлн рублей», — подчеркнул экономист. «То есть полгода правительство Медведева вообще может не собирать никаких налогов, никаких таможенных взносов и так далее», — отметил он.

«На этом фоне демонстрирование инстинктов Плюшкина со стороны людей, которые одеты не как Плюшкин и питаются не как Плюшкин, выглядит непристойной клоунадой», — сказал Делягин.

«И когда лидер «Единой России» Дмитрий Медведев говорит о том, что денег нет, то он демонстрирует либо свою лживость, либо свою безграмотность», — добавил он.

В конечном счете российское правительство дает понять, что даже в условиях кризиса оно не собирается отказываться от той экономической парадигмы, которой придерживалось в течение всех «тучных лет», считает заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им.Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Эти средства фактически держали для того, чтобы в случае необходимости помочь крупному бизнесу. Теперь же нам говорят о том, что нужно урезать бюджет. Эти средства можно и нужно было вкладывать в развитие страны, и тогда бы не пришлось сейчас говорить об урезании бюджета, но этого не делалось», — заявил Дзарасов корреспонденту ИА REGNUM.

«Сейчас есть и другой способ — остановить вывод капитала за рубеж и урезать прибыли крупных корпораций, и эти деньги направлять на развитие», — продолжил он.

Однако власти по-прежнему руководствуются монетаристским подходом, «когда во главу угла ставят финансовую стабильность с целью не допустить обесценения капиталов в результате инфляции, а о развитии производства и общества совершенно не заботятся», указал экономист.

«У правительства есть всегда универсальный аргумент, что если и направить деньги на развитие, то все разворуют. Но тогда возникает вопрос, для чего они (чиновники) тогда сидят на своих постах? Вот пусть и обеспечат, чтобы ни одной копейки не разворовали из этих средств», — заключил Дзарасов.

Напомним, что 7 июля министр финансов РФ Антон Силуанов призвал не допустить исчерпания резервных фондов. При этом решение проблемы бюджетного дефицита через увеличение объемов заимствований негативно повлияет на ставки и доступность кредитов, добавил министр, поэтому ключевой задачей является постепенное снижение дефицита бюджета на ближайшие три года.