Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 19:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на станции метро «Гражданский проспект» уже на протяжении шести часов лежит труп женщины. Медики констатировали смерть, но за телом пока никто не приехал. Об этом сегодня, 8 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Местная связь. Питерский метрополитен

Пассажиры подземки предположили, что это уже второй труп за день. Однако в пресс-службе городского метрополитена заверили, что это та же женщина, что скончалась сегодня днем. Почему тело несчастной женщины до сих пор не вывезли, неизвестно. «Мы давно подали заявки, но тело еще не забрали», — отметили в пресс-службе подземки.

Пассажиры сообщают в соцсетях, что с тела к концу дня сняли черный пакет. «Это видимо дознаватели приехали. Потому и сняли пакет для осмотра тела. Вот и ответ, почему так долго лежало тело», — отметили они.

«Женщина упала и у нее судороги начались, так что это вряд ли сердце», — рассказали очевидцы.

Кроме того, стало известно, что сегодня днем на станции метро «Нарвская» умер мужчина. Так же, как и его предшественница, он спустился на станцию и ему стало плохо. «Медики констатировали смерть», — уточнили в пресс-службе ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен». «На Нарвской в конце платформы лежит мертвец, рядом сторожит сотрудник метро», — пишут очевидцы в соцсетях.