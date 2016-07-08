Москва, 8 июля, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила аккредитации четыре российских вуза. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Роман Нагорный Учебная аудитория

Сообщается, что в ходе проверок в этих вузах были выявлены нарушения, в связи с чем было принято решение лишить эти учебные заведения аккредитации. Речь идет о следующих вузах: ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», ОАНО ВО «Институт управления», ЧОУ ВО «Невский институт языка и культуры», НОУ ВПО «Институт международных отношений».

Отзыв аккредитации означает, что эти высшие учебные заведения теперь не могут выдавать дипломы о высшем образовании.

Стоит отметить, что отзыв государственной аккредитации означает, что вузы не смогут выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву. При этом вузы могут продолжать обучать своих студентов и выдать им диплом собственного образца.