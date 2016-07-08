Тихвин, Ленинградская область, 8 июля, 2016, 19:48 — ИА Регнум. В городе Тихвине Ленинградской области будут судить директора детского сада, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями более чем на 7 млн рублей. Об этом сегодня, 8 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и области.

Цитата из к/ф «Мертвые души». реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Александр Калягин в роли Чичикова

«Злоумышленница, являясь руководителем детского дошкольного учреждения, фиктивно трудоустроила 11 человек, трудовые обязанности за которых исполняли работники учреждения, а также иные лица, в нем официально не работающие, чем причинила муниципальному образованию Тихвинского муниципального района Ленинградской области ущерб на сумму более 7 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, и в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В целях обеспечения иска наложен арест на имущество злоумышленницы на сумму свыше 5,3 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.