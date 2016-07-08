Владикавказ, 8 июля, 2016, 19:43 — ИА Регнум. На территории РСО-Алания в течение трех дней пройдут сильные грозовые дожди с градом и шквалистым ветром. Как передает 8 июля корреспондент ИА REGNUM, региональное управление МЧС России объявило штормовое предупреждение.

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908

По информации чрезвычайного ведомства, до конца суток 8 и 9 июля, ночью и утром 10 июля в населенных пунктах РСО-Алания ожидаются грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках произойдет подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В горах республики возможен сход селей малого объема.

Во Владикавказе из-за прошедшего уже дождя, на отдельных улицах было затруднено движение автотранспорта. В настоящее время общественный транспорт в столице Северной Осетии функционирует в штатном режиме. Главное управление МЧС России по региону рекомендует жителям республики по возможности оставаться в своих домах и квартирах, воздержаться от поездок.

Напомним, что в июне на территории РСО-Алания прошли грозовые дожди с градом, которые подтопили целые улицы. Градом были разбиты крыши десятков домов, уничтожены посевы различных сельхозкультур. Только агропромышленному комплексу республики нанесен ущерб на сумму около 28 млн рублей.