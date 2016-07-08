Осло, 8 июля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Норвегия готова направить около 200 военнослужащих для расширения присутствия НАТО в Восточной Европе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 июля, в пресс-службе правительства Норвегии.

Кукрыниксы. Прикрываются союзниками. 1966

«НАТО должно адаптироваться к новым вызовам безопасности и гарантировать защиту всем своим членам», — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. По ее словам, дополнительное военное присутствие в этом регионе не будет постоянным, но «будет сохраняться, пока это необходимо».

Напомним, 14 июня 2016 года НАТО принял решение о дислокации четырех международных батальонов общей численностью около четырех тысяч солдат в Польше и странах Прибалтики для «противостояния российской агрессии». Составы батальонов сформируют США, Канада, Германия и Великобритания. На саммите НАТО, который открылся в Варшаве сегодня, 8 июля, будет официально утверждена концепция размещения дополнительного контингента войск на восточных рубежах альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс будет стремиться к конструктивному диалогу с Россией. «Наша позиция ясна — НАТО не стремится к конфронтации, мы не хотим новой холодной войны», — заявил он на саммите в Варшаве.

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