Посёлок Игора, Ленинградская область, 8 июля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Успешная коммуникация между Россией и Североатлантическим Альянсом зависит от того, как много внимания и терпения ей будет уделено с обеих сторон, считает Фредерик Лабарр, менеджер международных программ научного консорциума программы НАТО «Партнерство ради мира». Обсуждение отношений России и альянса происходило в рамках Летней школы Центра международной и региональной политики «Отношения России с ЕС и НАТО: в поисках нового «modus operandi».

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В своем выступлении эксперт обозначил структуру современных международных отношений. Государства решают улучшить свою безопасность, основываясь на недостаточной информации о намерениях других стран. Это приводит к снижению уровня защищенности соседей, которые могут отреагировать агрессивно. Так, НАТО размещает военных в странах Прибалтики, реагируя на сохранение российского статуса-кво по вопросам Донбасса и Крыма. Россия же считает, что «нейтрализация» Украины и Грузии — это обоснованная реакция на нарушенное обещание альянса не расширять свои границы. Фредерик Лабарр охарактеризовал ситуацию французской поговоркой «dialogue de sourds» — разговор между глухими.

Понимание во многом затрудняют медиа, создавая противоположной стороне негативный имидж. Эксперт считает, что информационной пропагандой управляют не правительства стран, а особенности рынка и частная выгода СМИ: «На Западе привыкли к стереотипам: Россия страшная, недружелюбная и тоталитарная страна, где царит экономический и социальный коллапс. Из-за расхожего мнения никто не купит газету, где написано обратное, ведь это заведомо кажется неправдой».

Для преодоления привычек потребуется много времени, но, по словам Лабарра, попытки происходят уже сейчас. В свою очередь, российской стороне необходимо сохранять готовность к диалогу и изображать НАТО в медиасреде не только в качестве агрессивного противника. «Медиа имеют целый спектр возможностей как для создания иллюзии угрозы, так для ее разоблачения», — добавил Фредерик Лабарр.