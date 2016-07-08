В Белоруссии введут налог на реализацию мобильных приложений и игр
Минск, 8 июля, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Министерство по налогам и сборам Белоруссии планирует ввести с 2017 года налог с реализации мобильных приложений и других электронных услуг. Об этом сообщил 8 июля замглавы белорусского ведомства Игорь Клепча, передаёт информационно-аналитический портал Союзного государства.
По его словам, данные правила будут распространяться на такие услуги, как реализация мобильных приложений, музыкальных произведений, электронных книг, фильмов, игр. «Этот вид бизнеса активно развивается, и мы поставили перед собой задачу получить в бюджет налоги от такой деятельности, что в принципе соответствует складывающейся мировой практике», — заявил Клепча.
«С учётом того, что местом реализации услуг является территория Республики Беларусь, иностранные компании будут обязаны исполнять налоговые обязательства в виде уплаты налога на добавленную стоимость на территории Республики Беларусь», — пояснил начальник Главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Игорь Скринников.
Он отметил, что на данный момент министерство прорабатывает механизмы «более объективного взимания налога на добавленную стоимость, как непосредственно с иностранных компаний, так и с белорусских плательщиков, которые могут исполнять данное налоговое обязательство за иностранные компании».
Как передаёт госинформагентство БелТА, предложения ведомства будут систематизированы и в ближайшее время направлены в Министерство финансов Белоруссии для последующего обсуждения с заинтересованными органами. В МНС рассчитывают, что предложение будет поддержано и найдёт отражение в Налоговом кодексе с 1 января 2017 года.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне продолжающего третий год кризиса в Белоруссии власти постсоветской республики с 1 января 2016 года внесли изменения и дополнения в Налоговый кодекс, увеличив ставки налогов, установленные в белорусских рублях, введя дополнительные объекты обложения государственной пошлиной, а также отменив целый ряд налоговых льгот.
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