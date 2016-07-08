Латвия готовится принять канадских солдат и технику
Рига, 8 июля, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Вскоре в Латвии будет размещена боевая группа канадских военнослужащих с внушительным арсеналом военной техники, заявил сегодня, 8 июля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает LETA.
Как стало известно, Канада возьмет на себя руководство латвийской группой (батальоном) и станет одной из четырех стран, руководящих расширенным военным присутствием НАТО в Восточной Европе.
Канада также подтвердила свою готовность обеспечить шесть истребителей «CF-18» для патрулирования воздушного пространства стран Прибалтики. Также, в составе постоянной тактической группы НАТО будет участвовать фрегат канадского флота.
В свою очередь Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис назвал присутствие канадских военных в Латвии «очередным подтверждением важности трансатлантических связей», отметив, что «предстоит выполнить задачи по приему боевой группы».
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