Рига, 8 июля, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Вскоре в Латвии будет размещена боевая группа канадских военнослужащих с внушительным арсеналом военной техники, заявил сегодня, 8 июля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает LETA.

Spiegel898 Солдаты Канадского гренадерского гвардейского полка в провинции Кандагар

Как стало известно, Канада возьмет на себя руководство латвийской группой (батальоном) и станет одной из четырех стран, руководящих расширенным военным присутствием НАТО в Восточной Европе.

Канада также подтвердила свою готовность обеспечить шесть истребителей «CF-18» для патрулирования воздушного пространства стран Прибалтики. Также, в составе постоянной тактической группы НАТО будет участвовать фрегат канадского флота.

В свою очередь Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис назвал присутствие канадских военных в Латвии «очередным подтверждением важности трансатлантических связей», отметив, что «предстоит выполнить задачи по приему боевой группы».

Читайте также:

Канада возглавит батальон НАТО в Латвии

«Латвия — база НАТО»