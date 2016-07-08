Нижний Новгород, 8 июля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. В Нижегородской области председатель сельскохозяйственного кооператива втайне от кредиторов распродал все имеющееся на балансе предприятия стадо, обанкротив собственное предприятие.

Крупный рогатый скот

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, 36-летний житель города Нижнего Новгорода в августе 2014 года был избран председателем местного сельскохозяйственного кооператива.

Заняв должность, он игнорируя судебные решения о запрете совершения действий, незаконно распродал весь крупнорогатый скот (более 600 голов), который являлся основным средством производства кооператива и предметом залога в «Россельхозбанке».

Часть денежных средств, полученных от незаконной реализации животных, глава кооператива присвоил.

В результате его действий работа кооператива была прекращена, предприятие было признано банкротом.

Ущерб ОАО «Россельхозбанк» и вред сельскохозяйственному кооперативу оценивается в сумму более 18 млн рублей.

Теперь уже бывший председатель проживает в городе Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, присвоение денежных средств кооператива в крупном размере и неисполнение решения суда (ч.2 ст.201, ч.4 ст.160 и ст.315 УК РФ).