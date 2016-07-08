Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Санкт-Петербург больше не будет увеличивать стоимость арены на Крестовском острове, необходимой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-губернатор Игорь Албин. Заметим, после всех индексаций сметы до 39,2 млрд рублей, по имеющимся данным, компания «Инжтранссстрой Спб» все ещё находится «в минусе».

ЧМ-2018

«Город ничего доплачивать не будет», — подчеркнул Игорь Албин. Он напомнил, что сметная стоимость уже была проиндексирована и дефлятором, и с учётом непредвиденных и дополнительных работ.

«Все остальное — не к нам. «Базовый элемент» большая компания, у неё масса объектов по всей стране. Нельзя решать все свои проблемы за счёт одного объекта в Петербурге. Это моя позиция», — сказал Албин.

Ранее «Трансстрой» принадлежал группе компаний «Базовый элемент» предпринимателя Олега Дерипаски, в конце 2014 года контрольный пакет акций был продан бизнесмену Егору Андрееву.

Игорь Албин добавил, что знает обо всех претензиях подрядчика, но назвал их «несерьезными». Он не стал комментировать слухи о сумме, которую якобы может затребовать компания по итогам строительства в качестве доплаты, и посоветовал обратиться за информацией «к Дерипаске».

«Мы стопроцентное авансирование сделали, проиндексировали сметную стоимость. Все. Проект в полном объёме обеспечен финансово. Какие к нам вопросы?» — недоумевает чиновник.

Напомним, сегодня петербургские парламентарии решили провести ревизию стадиона на Крестовском. В последнюю корректировку бюджета стоимость спортивной арены выросла фактически на 4,3 млрд рублей и достигла 39,2 млрд, тогда как на начальном этапе строительства называлась сумма в 6,7 млрд рублей.