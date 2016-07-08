Москва, 8 июля, 2016, 20:23 — ИА Регнум. В ближайшее время министр энергетики РФ Александр Новак планирует договориться с сопредседателем российско-турецкой межправкомиссии о проведении встречи, где будет обсуждаться вопрос о перспективах реализации совместных проектов. Речь идет, в том числе и о строительстве газопровода «Турецкий поток», заявил глава Минэнерго в беседе с журналистами, пишет «Русская Планета».

gazprom.ru Алексей Миллер и генеральный директор Botas Мехмет Конук подписывают меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода «Турецкий поток». 1 декабря 2014 года

Что касается сроков, в которые должна состояться встреча Новака с сопредседателем, то пока этот вопрос находится в стадии обсуждения. Кроме того, часть межправкомиссии возглавляет сам Александр Новак. Также министр отметил, что сейчас в Турции работает первый заместитель главы минэкономразвития России Алексей Лихачев.

После начала нормализации отношений между Турцией и Россией встает вопрос о возрождении «Турецкого потока». В связи с этим Александра Новака спросили о возможности восстановления проекта «Турецкий поток». Министр заявил, что проект находится «в стадии рассмотрения».

Президент РФ Владимир Путин 7 июня подчеркнул, что пока российская сторона окончательно не отказывается от проектов «Южный поток» и «Турецкий поток». Соответствующее заявление глава РФ сделал еще до извинений турецкого лидера за сбитый ВВС Турции Су-24. По словам Путина, для Москвы важна четкая позиция Европейской комиссии по проектам, а единого мнения по этим вопросам еще не сформировано.

В конце июня на XVII Международном Конгрессе по обогащению угля в Санкт-Петербурге, глава Минэнерго РФ сообщил о возможности восстановления «Турецкого потока». По словам Новака, европейским странам необходимы дополнительные поставки газа, а, в свою очередь, Россия готова сотрудничать и предоставлять «голубое топливо». Однако через два дня после этого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока говорить о восстановлении «Турецкого потока» преждевременно.

Безусловно, извинения Реджепа Тайипа Эрдогана стали причиной того, что диалог по «Турецкому потоку» может быть восстановлен. Как ранее сообщалось, главы Минэнерго РФ и Турции планируют встретиться, чтобы обсудить ряд совместных проектов в сфере энергетики, в частности «Турецкий поток». Главный вопрос заключается в том, когда состоится эта встреча, а сам ее факт неизбежен, считает источник.

Реализация проекта была приостановлена 1 декабря прошлого года по инициативе российской стороны из-за осложнений отношений с Турцией, которые обострились после инцидента с российским Су-24. О возрождении проекта говорили, однако представители «Газпрома» отмечали, что восстановление возможно только после нормализации отношений между странами. Поэтому после принесенных Эрдагоном извинений, соответственно, тема «Турецкого потока» активизировалась. В свою очередь, мнения экспертов по этому поводу расходятся. Так, например, директор Фонда энергобезопасности Константин Симонов говорил, что если проект и будет восстановлен, то в новом формате. Турция упустила свой шанс на то, чтобы стать главным газовым хабом Европы, и теперь может довольствоваться малым. По мнению другого аналитика — директора Фонда энергоразвития Сергея Пикина, в настоящее время сложно понять, что будет с «Турецким потоком», однако очевидно следующее: «Газпрому» сейчас невыгодно ввязываться в проект.