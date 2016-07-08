Нижний Новгород, 8 июля, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Нижегородские власти обещают до конца года ввести в эксплуатацию треть домов-долгостроев, находящихся сегодня не территории Нижнего Новгороде до конца 2016 года. Об этом было заявлено по итогам выездного совещания с участием замгубернатора, министра строительства Антона Аверина и заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Аверин и Хинштейн посетили два объекта, которые ранее были признаны долгостроями и включены в соответствующий реестр — дом №28а на улице Пролетарской и дом №118 по ул. Белинского в Нижнем Новгороде.

По словам жителей дома №28а на улице Пролетарской, который удалось достроить и ввести в строй в прошлом году, свои квартиры они ждали почти 12 лет. Строительство дома было начато в 2003 году. В 2005 году оно было остановлено из-за недоговоренностей между застройщиком и подрядчиком. В феврале 2015 года новый подрядчик вышел на площадку и сегодня в доме справляют новоселья.

На проблемном объекте по ул. Белинского, 118 в настоящее время работы находятся на завершающем этапе. В 2016 году строительство планируется завершить. Технические работы по дому планируется закончить в августе 2016-го года. После этого начнется процедура ввода объекта в эксплуатацию, которая займет 2−3 месяца.

По данным областного правительства, за 4 года на завершение строительства проблемных жилых домов на территории Нижегородской области и решение проблем обманутых дольщиков региональный бюджет направил 347,67 млн рублей. Были введены в эксплуатацию 32 дома-долгостроя.

Как ранее сообщал региональный Минстрой, в 2015 году более 77,5 млн рублей за счет средств областного бюджета было направлено на достройку и иные меры господдержки дольщиков проблемных домов региона. По данным министерства, более 1700 жителей региона смогут решить свои жилищные проблемы с помощью мер господдержки.