Москва, 8 июля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продала 20% акций «Уралкалия» структурам, близким к главному акционеру «Уралхима» Дмитрию Мазепину. Об этом сегодня, 8 июля, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя группы «Онэксим».

uralkali.com «Уралкалий»

Сообщается, что пакет акций «Уралкалия» был продан с существенной премией к рыночной цене, при этом сама сделка имела как денежную, так и неденежную составляющую.

В самом «Уралкалии» заявили, что никак не могут прокомментировать продажу, так как не являются стороной сделки, а её объектом. В «Уралхиме» никак не комментируют покупку.

Напомним, «Онэксим» и «Уралхим» купили 48,75% акций «Уралкалия» в 2013 году у структур Сулеймана Керимова и его партнеров. Структурам Прохорова тогда досталось 27%.

Официально сделку пока никто не подтвердил. Более того, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайства о покупке доли Прохорова в «Уралкалии» структурами Мазепина, сообщает РИА Новости.