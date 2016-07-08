Саранск, 8 июля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Показатель инфляции в Мордовии по итогам июня составил 0,1%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в республике увеличились на 1,9%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

ИА REGNUM Инфляция

В группе продовольственных товаров в течение месяца наблюдается дефляция в размере 0,2%, с начала года продукты питания подорожали на 1,3%.

Непродовольственные товары и услуги за месяц подорожали на 0,3%. По сравнению с данными за январь, стоимость услуг выросла на 1,5%. Максимальный темп роста цен с начала года зафиксирован в группе непродовольственных товаров — 2,7%.

Напомним, в апреле в Мордовии отмечена дефляция в размере 0,05% на все наблюдаемые группы товаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за июнь инфляция в России увеличилась до 7,5% в годовом выражении, с начала года потребительские цены выросли на 3,7%. Согласно прогнозам Росстата, к концу июля инфляция, если считать с января, ускорится до 4%. Официальные ожидания ЦБ на текущий год предполагают инфляцию не выше 5−6%. Минэкономразвития смотрит на обстоятельства более реалистично и предполагает увидеть индикатор около 7,5%.