Минск, 8 июля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Министерство по налогам и сборам Белоруссии начало подготовительные мероприятия по присоединению к международному соглашению об автоматическом обмене между налоговыми органами данными по финансовым операциям, сообщил 8 июля замглавы ведомства Игорь Клепча.

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«Указанные документы позволяют осуществлять автоматический обмен информацией о зарубежных финансовых счетах по единообразной форме. В результате такого обмена налоговые органы получают доступ к счетам, открытым плательщиками в зарубежных финансовых учреждениях, а также к другим финансовым активам, в том числе и в офшорных зонах», — цитирует замминистра госинформагентство БелТА.

По словам Клепчи, в последнее время всё чаще вскрываются факты незаконного перемещения плательщиками капитала за рубеж или получения белорусскими гражданами доходов в иностранных государствах.

В этой связи он отметил, что присоединение постсоветской республики к соглашению «позволит повысить эффективность контрольных мероприятий по определению налоговых обязательств плательщиков и более оперативно пресекать схемы вывода резидентами страны капиталов за рубеж».

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе Александр Лукашенко на рабочей встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко заявил, что процедура налогообложения в Белоруссии должна быть максимально комфортной для бизнеса, но при этом гарантировать реализацию законных интересов государства.

Необходимо сделать так, чтобы «было и предпринимателям удобно, производственникам — тем, кто платит налоги, и чтобы государство при этом излишне не давило на них, но, тем не менее, ничего не теряло в этом плане», сказал Лукашенко.