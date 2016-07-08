Ташкент, 8 июля, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) предоставит Узбекистану кредитные средства в размере $450 млн на модернизацию Талимарджанской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сотрудник представительства АБР в Ташкенте.

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По его словам, средства будут направлены на строительство двух парогазовых установок мощностью 450 МВт.

«В качестве подрядчиков выступают южнокорейские компании Daewoo и Hyundai, которые проведут работы по строительству парогазовых установок «под ключ», — отметил собеседник агентства, добавив, что строительство двух парогазовых установок на ТЭС позволит довести производство электроэнергии до 20,4 миллиарда кВт. ч в год.