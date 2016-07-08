Калуга, 8 июля, 2016, 19:06 — ИА Регнум. 285 тысяч тонн составил грузооборот экспорта Калужской таможни за I полугодие, что превышает показатели 2015 года в 3 раза, сообщили 8 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калужской таможни.

Фото пресс-службы Калужской таможни

По информации ведомства, созданные условия для российских производителей способствовали увеличению их деловой активности и экспортируемой продукции. Так, на протяжении 2016 года наблюдалось увеличение объемов декларирования экспортной составляющей. При этом отмечается незначительное снижение грузооборота импорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (8%).

Общий объем грузов (вес нетто), задекларированных в Калужской таможне составил 543 тыс. тонн, внешнеторговый оборот со странами дальнего и ближнего зарубежья составил 1 551 млн долл. США (экспортные поставки — 230 млн долл. США, импортные поставки 1 321 млн долл. США), оформлено 26 144 декларации на товары по всем таможенным процедурам (на вывоз оформлено 6 258 деклараций, на ввоз — 19 886).

Собираемость таможенных платежей осталась на прежнем уровне, в федеральный бюджет Калужской таможней перечислено 20,9 млрд руб.

С начала 2016 года в регионе деятельности Калужской таможни внешнеэкономическую деятельность осуществляли 504 участника ВЭД, из них юридические лица — 498, физические лица — 6.

По результатам таможенных проверочных мероприятий, проведенных в процессе совершения таможенных операций, Калужской таможней перечислено в федеральный бюджет более 60 млн рублей.

В I полугодии проведено 27 таможенных проверок, по результатам которых довзыскано таможенных платежей, пеней и штрафов в федеральный бюджет в размере более 78 млн рублей.

Проведено 27 проверок соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, в результате возбуждено 16 дел об административных правонарушений на сумму более 2 млрд рублей.

По направлению правоохранительной деятельности Калужской таможней возбуждено 152 дела об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных таможенным органом административных штрафов составила 4,9 млн руб. Взыскано 33,9 млн руб.

Также, с начала 2016 года Калужской таможней возбуждено 4 уголовных дела (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).