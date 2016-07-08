Махачкала, 8 июля, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Конфликт интересов, выявленный прокуратурой в администрации главы и правительства Дагестана, урегулирован после увольнения из этой структуры Юсуфа Эфендиева — родного брата ее руководителя Исмаила Эфендиева. Об этом ИА REGNUM 8 июля сообщили в прокуратуре Дагестана.

geralt Увольнение

Надзорное ведомство установило, что в нарушение антикоррупционного законодательства Юсуф Эфендиев находится в прямом подчинении у своего брата, занимая в администрации должность заместителя начальника отдела Контрольного управления. Исмаил Эфендиев при этом является еще и заместителем председателя республиканской комиссии по противодействию коррупции. Такое должностное положение братьев Эфендиевых могло привести к конфликту интересов и повлиять на надлежащее исполнение ими своих служебных обязанностей, посчитали в прокуратуре.

Главе Дагестана была направлена соответствующая информация с требованием принять необходимые меры, после чего Юсуф Эфендиев был освобожден от занимаемой должности.

Это уже четвертый с 2015 года случай, когда по требованию прокуратуры Дагестана высокопоставленные чиновники увольняют близких родственников, которые находятся в их прямом подчинении. Так, министр образования и науки РД Шахабас Шахов в октябре прошлого года уволил с должности ректора Дагестанского института развития образования своего родного брата Шахрудина Шахова. Позже должности лишился главный врач ГБУ РД «Республиканский медицинский центр» Ибрагим Ибрагимов — отец министра здравоохранения республики Танки Ибрагимова. А министру культуры Дагестана Зареме Бутаевой пришлось уволить своего зятя, который работал специалистом в одном из отделов ведомства.