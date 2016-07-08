Варшава, 8 июля, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда предупреждает, что западные демократические ценности подрываются из-за «пресловутого отсутствия уважения к международному праву», а также гибридной войны и терроризма, передает Daily Mail.

Radosław Czarnecki Анджей Дуда

Североатлантический Альянс нуждается в согласованной стратегии, чтобы выстоять перед этими проблемами, полагает польский лидер.

Принимающий в Варшаве саммит НАТО Дуда говорит, что благодаря своей приверженности демократии Запад далеко продвинулся в обеспечении мира и стабильности в трансатлантическом сообществе.

Намекая на украинский кризис и воссоединение Крыма, Дуда заявил: «Сегодня эти ценности в очередной раз подрываются угрозами и вызовами, некоторые из которых Европа не видела в течение десятилетий».