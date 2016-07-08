Москва, 8 июля, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Итак, свершилось: петиция за расформирование сборной России по футболу набрала 500 тысяч подписей. Петиция размещена на сайте Change.org.

Геннадий Черкасов Сборная России по футболу

Авторы петиции требуют расформировать сборную России по футболу, так как она не оправдала надежд. Предлагается собрать новую сборную, а на «сэкономленные» деньги построить новые стадионы и поддержать молодых футболистов.

Петиция будет направлена президенту России, в министерство спорта страны и в Российский футбольный союз (РФС). Пока официальной реакции властей на эту петицию нет.

Сборную России сейчас ругают почти все. Футболисты крайне неудачно выступили на Евро-2016, набрав только одно очко и не выиграв ни одного матча. Масло в огонь подлили случай с Кокориным и Мамаевым, которые в перерывах между матчами Евро-2016 были замечены в ночном клубе в Монте-Карло курящими кальян и распивающими дорогие спиртные напитки.