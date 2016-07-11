Москва, 11 июля, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Знаменитому фильму Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» в 2016 году исполняется 50 лет. Специальный показ картины, приуроченный к юбилею, пройдёт сегодня в московском кинотеатре «Летний Пионер» в Парке Горького. Фильм зрителям представит журналист и кинокритик Антон Долин.

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». реж Микеланджело Антониони. 1966. Великобритания, Италия, США Плёнка

«Фотоувеличение» — первый англоязычный фильм итальянского режиссёра Микеланджело Антониони, снятый им по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Главный герой (Дэвид Хеммингс) — известный, талантливый молодой фотограф, прототипом которого был то ли Берт Штерн, то ли Дэвид Бейли… Однажды, работая в городском парке, он случайно снимает заинтересовавшую его странную пару. А дальше… через вроде бы романтическое просвечивает вроде бы криминальное…

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». реж Микеланджело Антониони. 1966. Великобритания, Италия, США Фотография

Готовясь к съемкам, Антониони полностью погрузился в мир современного искусства: изучал биографии и работы фотографов Дэвида Бэйли, Дона МакКаллина и Джона Коуэна, а на эпизодические роли пригласил десятки культовых персонажей: от музыкантов Джимми Пейджа и Джеффа Бека до знаменитой британской тележурналистки Дженет Стрит-Портер и будущего «монти пайтона» Майкла Пейлина. Как великого импрессиониста, Антониони интересовали эксперименты с красками и цветом, что конечно отразилось в его картине.

«Фотоувеличение» стал первым английским фильмом, в котором была целиком показана обнажённая женская натура. Для того чтобы пройти цензурные ограничения и выпустить картину на экраны, кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer создала подставную студию Premiere Productions, на которую не накладывались ограничения цензоров. В итоге фильм вышел без купюр, а Metro-Goldwyn-Mayer удержала все права на него.

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». реж Микеланджело Антониони. 1966. Великобритания, Италия, США Отношения

«Шедевр Антониони в свое время вызвал множество противоречивых мнений, однако сейчас стало ясно, насколько огромное влияние этот фильм оказал на творчество художников и режиссеров как в Италии, так и за ее пределами», — говорит директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда.

«Фотоувеличение» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1967 года, был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». реж Микеланджело Антониони. 1966. Великобритания, Италия, США Работа

В предисловии к показу кинокритик Антон Долин расскажет о том, как картина Антониони послужила вдохновением для десятков известных режиссеров, музыкантов, художников и фотографов. Мартин Скорсезе говорил, что «фильмы Антониони изменили мое восприятие кино и мира вокруг меня, оба вдруг сделались безграничными». Позже Фрэнсис Форд Коппола написал сценарий к триллеру «Разговор» под впечатлением от шедевра Антониони, а название фильма Брайана Де Пальмы «Прокол» (Blow Out), вышедшего на экраны в 1981 году, не только созвучно с «Фотоувеличением» (Blow Up), но и рассказывает похожую историю.