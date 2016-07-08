Рига, 8 июля, 2016, 18:38 — ИА Регнум. По инициативе министра экономики Латвии Арвила Ашераденса и по договоренности с министром образования и науки Карлисом Шадурскисом и министром благосостояния Янисом Рейрсом сегодня, 8 июля, учрежден Совет по занятости под руководством трех министров, сообщили BNS со ссылкой на министерство экономики.

Люк Филдес. Голодные и бездомные (фрагмент). 1874

Министры подчеркнули, что на рынке труда необходимы всеобъемлющие изменения, которые возможны лишь при согласованном взаимодействии всех трех министерств.

«С учетом негативного влияния несоответствия рынка труда на возможности роста латвийской экономики, необходимы незамедлительные и всеобъемлющие меры по его устранению. Чтобы способствовать более быстрому росту экономики, Латвии нужен сбалансированный рынок труда, на котором мы можем предлагать хорошо оплачиваемые рабочие места отлично образованной рабсиле. Создание Совета по занятости — первый шаг в решении этого вопроса в более широком масштабе — с привлечением всех ответственных министерств — как создателей политики, работодателей, отраслевых экспертов, как формирующих спрос на рабсилу, и системы образования, как готовящей рабсилу», — пояснил Ашераденс.

Он выразил надежду на то, что Совет по занятости станет эффективной поддержкой в осуществлении изменений в системе образования, необходимых, чтобы дети получали качественные и отвечающие сегодняшним требованиям знания и навыки.

«Считаю, что Совет по занятости будет хорошей платформой для дискуссий и поиска решений для необходимых перемен по повышению качества образования, и к его мнению будут прислушиваться и социальные партнеры, и те, кто принимают решения», — отметил Шадурскис.

Рейрс указал, что поскольку нынешние демографические тенденции свидетельствуют о старении общества и сокращении численности населения, в повышении уровня занятости и развитии навыков особенно важным является межотраслевое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, заместитель директора Государственного агентства занятости Инесе Штейна заявила, что доля безработных старше 50 лет с 2009 года увеличилась на 9,1%. Это связано с общей тенденцией старения населения. Больше всего безработных в этом возрасте в Латгалии (Восточная часть Латвии). В 2015 году старше 50 лет были 40% постоянных жителей Латвии.

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