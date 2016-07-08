Варшава, 8 июля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Высокопоставленный представитель НАТО говорит, что некоторые страны блока могут увеличить количество своих военных подразделений в Афганистане, передает ABC News.

Военные НАТО в Афганистане

Решение о том, сколько солдат НАТО будут дислоцироваться в Афганистане, будет принято 9 июля. США уже объявили о сокращении своих сил с 9,8 до 8,4 тысяч военных.

По словам говорившего на правах анонимности чиновника, количество союзных сил в Афганистане сохранится на текущем уровне в 13 000 военнослужащих. Такое количество позволит НАТО расквартировать войска в четырех центрах по всей стране, а также в штаб-квартире в Кабуле.